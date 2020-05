utenriks

Landet har dermed registrert totalt 27.121 dødsfall og 285.644 smittetilfelle, ifølgje Worldometers oversikt.

Dei to tidlegare døgna vart det rapportert om berre eitt dødsfall per døgn.

Styresmaktene har åtvara om at statistikken kan svinge som følgje av at det måndag vart innført ny metode for registrering av smitta og døde.

