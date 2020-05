VW investerer tungt i kinesisk elbilindustri

utenriks

Den tyske bilprodusenten omtaler den kinesiske elbilsektoren som «den største marknaden i verda».

Investeringa vi gi Volkswagen ein 50 prosent eigardel i det statseigde selskapet JAG og aukar eigardelen i JAC Volkswagen frå 50 til 75 prosent.

Volkswagen kjøper òg 26 prosent av den kinesiske batterileverandøren Gotion High-Tech.

Den kinesiske bilmarknaden har vorte størst i verda og står no for 40 prosent av Volkswagens totale sal. Kinesiske styresmakter har fleire gonger understreka at dei vil gi støtte til elbilsektoren.

Veksten i det kinesiske bilsalet har no stabilisert seg etter at han byrja å minke i 2018 og opplevde eitt ytterlegare fall som følgje av koronapandemien.

Men globalt slit bilsektoren som følgje av virusutbrotet, som tvingar folk verda over til å halde seg heime.

Den franske bilprodusenten Renault opplyste fredag at dei må nedbemanne med 15.000, og japanske Nissan varsla denne veka at dei legg ned fabrikkane i Spania og Indonesia.

