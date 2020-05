Lenge til flokkimmunitet i storbyane

utenriks

Fleire nye studiar viser at under 20 prosent av befolkningane i byar som New York, London, Madrid og Wuhan har vore smitta av koronavirus.

For å oppnå flokkimmunitet bereknar forskarar at delen må vere på nærare 60 prosent, ifølgje New York Times.

Land som Sverige og Storbritannia har avgrensa omfanget av nedstengningen i eit forsøk på å oppnå flokkimmunitet. Men i desse landa utgjer talet på smitta framleis berre 7 til 17 prosent av befolkninga.

Ein av ti

Ein studie frå eit sjukehus i Wuhan i Kina, der viruset først braut ut, viser at berre 10 prosent av dei som no vender tilbake på jobb har vore smitta av koronaviruset.

– Vi vil ikkje oppnå flokkimmunitet i den næraste framtida, seier epidemiolog Michael Mina ved Harvard T.H. Chan School of Public Health til New York Times.

– Vi har ingen trygg måte å byggje det opp på. Ikkje med mindre vi lèt viruset kome ut av kontroll, men eg trur dei fleste meiner at det ikkje er ein metode vi kan bruke, seier han.

Halvparten friskmeldt

Nærare 6,2 millionar menneske verda over har hittil fått påvist koronaviruset, og av dei er over 371.000 døde.

Nærare halvparten av alle som har fått påvist viruset er likevel friskmelde, men delen i befolkninga som har utvikla antistoff er likevel låg.

Flest i USA

USA er aller hardast ramma av pandemien med 1,8 millionar smitta og over 105.000 døde, men smittespreiinga går no raskast i land som Brasil, India, Russland og Mexico.

Belgia har likevel flest døde i forhold til innbyggartalet, 82. per 100.000, følgd av Spania (58), Storbritannia (57) og Italia (55).

Sverige er med 4.395 dødsfall òg nesten i verdstoppen, med 44 koronarelaterte dødsfall per 100.000 innbyggjarar.

