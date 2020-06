utenriks

Tedros seier at USAs bidrag til Verdshelseorganisasjonen (WHO) opp gjennom åra har utgjort ein stor forskjell, og at det er ønsket til organisasjonen at samarbeidet held fram.

Trump kunngjorde i slutten av mai at dei trekker seg heilt frå samarbeidet med WHO og avsluttar medlemskapen sin.

