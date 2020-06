EU får sin eigen kriseberedskap

utenriks

Unionen er i dag ikkje rusta til å takle ei krise som rammar alle medlemslanda, meiner kommisjonen. Derfor vil dei bruke 2 milliardar euro – 21,5 milliardar kroner – dei neste sju åra på å byggje opp strategiske reservar av utstyr til handtering av ein ny pandemi, skogbrannar eller biologiske, kjemiske eller andre store kriser.

– Då koronaviruset ramma, hadde vi ikkje styresmakt eller moglegheit til å tilby utstyr. Vi kunne berre oppmode til samarbeid. Noko av det vi har lært, er at EU må ha eit meir robust system for sivilt vern. Vi vil sikre at EU er godt rusta når dei nasjonale løysingane blir overbelasta, seier krisekommissær Janez Lenarcic.

Det nye tiltaket får namnet rescEU og skal inngå i EUs såkalla sivilvernsmekanisme. Forslaget er ein del av det reviderte langtidsbudsjettet som vart lagt fram saman med EU-kommisjonens forslag til gjenreisingstiltak for EU-økonomien førre veke.

