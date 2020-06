Iran: USA har lauslate fengsla iransk forskar

utenriks

– Gode nyheiter, eit fly med dr. Sirous Asgari har teke av frå USA. Gratulerer til kona og familien hans, skriv utanriksminister Mohammad Javad Zarif på Instagram-kontoen sin.

Forskaren Sirous Asgari vart i 2016 skulda av USA for å stele handelsløyndommar, men vart frikjent i november.

59-åringen sa i mars til den britiske avisa The Guardian at han framleis sat fengsla i Florida, og at han vart nekta utreise til Iran.

USAs utanriksdepartement har ikkje kommentert saka.

Tidlegare i mai melde fleire iranske medium at Iran var klar for ei vilkårslaus fangeutveksling med USA fordi dei frykta at nokre av fangane kunne døy under koronautbrotet.

Minst fem amerikanarar er fengsla i Iran, medan 19 iranarar, medrekna Asgari, er fengsla i USA, viser AFPs oversikt, som baserer seg på offentlege utsegner og nyheitssaker.

