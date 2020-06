Offentleg rapport: Floyds hjarte stansa som følgje av trykk mot halsen

utenriks

Den tredje obduksjonsrapporten er laga av eit rettsmedisinsk kontor i Hennepin County i Minnesota. Her blir det også konkludert med at Floyd vart drepen.

Konklusjonen strid mot ein førebels offisiell rapport som vart laga rett etter at Floyd døydde, men er meir i samsvar med ein privat obduksjonsrapport som er bestilt frå Floyds familie.

I den første offisielle rapporten står det at Floyd hadde underliggjande hjarteproblem og truleg var ruspåverka, og at dette medverka til at han døydde. Det står òg at det ikkje er nokon fysiske teikn på at Floyd døydde av kveling.

Floyd døydde etter ein brutal arrestasjon for ei veke sidan. Han vart halden nede med hendene bakbunde medan ein politimann trykte kneet mot halsen hans i fleire minutt. Ein video frå hendinga viser òg at Floyd sa at han ikkje fekk puste, og at han etter kvart slutta å snakke og røre på seg.

I den førebels siste obduksjonsrapporten, som vart publisert tysdag, blir det fastslått òg at Floyd lei av hjartesjukdom og høgt blodtrykk, i tillegg til at han nyleg hadde brukt narkotika. Men desse faktorane blir ikkje nemnde under dødsårsak.

