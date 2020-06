Pulitzer-komiteen fordømmer angrep på journalistar i USA

utenriks

Pressefolk har «med vilje blitt skotne på med gummikuler, tåregass og peparspray» av politiet, ifølgje ein rapport frå interesseorganisasjonen Reporters Committee for Freedom of The Press (RCFP).

Komiteen til den prestisjetunge Pulitzerprisen, som blir delt ut til journalistar, fordømmer angrepa.

«Det er avgjerande at journalistar er trygge når dei utfører si kritiske rolle, beskytta av første tillegg i grunnlova, i å dokumentere offentlege hendingar i ei tid prega av djup splitting og allmenn spenning,» seier komiteen.

Mellom anna vart CNN-journalist Omar Jimenez arrestert av politiet fredag 29. mai i byen Minneapolis.

Same kveld skaut politiet i byen Louisville peparkuler på journalistane Kaitlin Rust og James Dobsom, ifølgje New York Times.

Pulitzerprisen oppmodar styresmaktene til å halde dei som står bak angrepa og fengslingane ansvarlege.

Journalistane var på jobb for å dekkje demonstrasjonane som braut ut etter at afroamerikanske George Floyd 25. mai døydde under ein hardhendt arrestasjon i Minneapolis.

