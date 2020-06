Trump kallar valdelege demonstrasjonar for «terrorisme» og truar med hæren

utenriks

Presidenten kallar dei valdelege opptøyane i USA for terrorhandlingar og krev at guvernørane må ta tilbake kontroll over gatene ved å setje inn nasjonalgarden.

Viss ikkje, vil han mobilisere det amerikanske forsvaret til å gjere jobben, sa Trump på ein pressekonferanse frå Det kvite hus.

– Eg vil setje inn det amerikanske forsvaret og raskt løyse problemet for dei. Eg handlar òg raskt og handlekraftig for å verne hovudstaden vår Washington D.C. Det som skjedde i byen førre natt var ei skam, sa han.

Han la til at portforbodet, som gjeld frå klokka 19, kjem til å bli strengt overhalde. Bilde frå hovudstaden viser grupper av demonstrantar i gatene etter at portforbodet tredde i kraft og politi som prøver å spreie dei.

Brukar lov frå 1807

Trump tek i bruk ei 213 år gammal lov, som gir han rett til å mobilisere amerikanske soldatar for å slå ned på dei landsdekkande demonstrasjonane, skriv CNN.

Den militære politistyrken kan komme frå Fort Bragg i Nord-Carolina eller Fort Belvoir i Virginia og kan komme til Washington på få timar.

Presidenten viste til at «tusenvis av tungt væpna soldatar, militært personell og politibetjentar» blir sende til hovudstaden for å stoppe «opprør, vandalisme, plyndring, overgrep og den omsynslause øydelegginga av eigedom».

– Dei som truar uskuldige menneske og eigedom vil bli arresterte, tiltalte og idømde dei strengaste straffene i lova. Eg vil at dei som organiserer denne terroren skal sjå at dei kjem til å bli idømde strenge straffer og måtte sone lange dommar i fengsel, sa presidenten.

Kritikk på Twitter

Talen måndag kjem etter dagar med demonstrasjonar mot politivald og rasisme som har eskalert til valdelege opptøyar og samanstøytar med politiet.

Samtidig som presidenten talte frå Det kvite hus, rydda politiet gatene utanfor for demonstrantar ved bruk av tåregass.

– Vi kan ikkje tillate at fredelege demonstrasjonar druknar i valdelege opptøyar, sa Trump.

Han har vorte kritisert for å ikkje offentleg å kommentere krisa dei siste dagane. Trump har brukt Twitter til å kalle demonstrantar for anarkistar og angripe guvernørar som etter hans syn ikkje har slått hardt nok ned på demonstrasjonane.

Besøkte kyrkje

Minutt før Trump talte, rydda politiet og nasjonalgarden unna hundrevis av fredelege demonstrantar frå Lafayette Park, som ligg på andre sida av gata frå Det kvite hus.

Demonstrantane vart spreidde for at Trump etter talen kunne gå gjennom parken til St. John's Episcopal Church, kjent som «kyrkja til presidentane». Kyrkja vart brannskadd i ein av demonstrasjonane dei siste dagane. Men ein bibel i handa, lét presidenten seg fotografere framfor kyrkja.

New Yors borgarmeister Andrew Cuomo påpeika at Trumpe «brukte militær makt for å presse bort fredfulle demonstrantar slik at han kunne få ei fotomoglegheit ved kyrkja».

– Det er i botn og grunn berre reality-TV for denne presidenten, tvitra Cuomo.

Også Joe Biden, som truleg blir Demokratanes kandidat i presidentvalet i haust, langa ut mot Trump for å bruke det amerikanske militæret mot det amerikanske folket.