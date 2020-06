Belgia opnar grensene for reisande frå andre europeiske land

utenriks

Koronapandemien har ramma Belgia hardt. Reknar ein etter talet på dødsfall per innbyggjar, er landa kanskje det hardast ramma i verda – med over 9.500 dødsfall og ei befolkning på 11,5 millionar.

Statsminister Sophie Wilmes kunngjorde onsdag òg at barar og restaurantar gjenopnar 8. juni. Belgia har halde store delar av samfunnslivet stengt i to månader for å avgrense smittespreiinga.

Wilmes seier at ei avgjerd om reisande frå fjernare land vil bli teke på europeisk nivå, og at reisande uansett må undersøkje situasjonen på framkomststaden sin.

(©NPK)