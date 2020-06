Boris Johnson fordømer behandlinga av George Floyd

utenriks

– Eg synest det som skjedde i USA, var fråstøytande og utilgiveleg, sa Johnson i det britiske parlamentet.

Statsministeren seier samtidig at han støttar at folk har demonstrert, men legg til at det kunne føregått meir fredeleg. Johnson svarte ikkje då han vart stilt spørsmål om han har snakka med Donald Trump om hendinga.

Den 46 år gamle afroamerikanaren George Floyd døydde førre veke under ein arrestasjon i Minneapolis, ei hending som har ført til store demonstrasjonar i USA. Det har òg vore demonstrasjonar i London onsdag.

