EU startar andre høyringsrunde om minstelønn

utenriks

Målet er ikkje ei felles minstelønn for unionen eller eit felles system for å fastsetje minstelønna, seier visepresident Valdis Dombrovskis.

– Alle tiltak må ta omsyn til system og tradisjonar for fastsetjing av minstelønn i det enkelte medlemslandet. Medan vi jobbar for ei inkluderande gjenreising av økonomien, vil vi sikre at alle arbeidarar i EU blir verna av ei rettferdig minstelønn som gjer dei i stand til å skape eit sømeleg liv der dei jobbar, seier Dombrovskis i samband med høyringsrunden.

Då planen først vart lansert, var dei nordiske medlemslanda redd for at ei felles ordning kunne undergrave den nordiske modellen der partane i arbeidslivet fastset lønnsnivået.

– Det er noko som tyder på at dei lyttar til den kritikken mellom anna vi kom med. Dei tilrår ikkje noko konkret instrument i denne runden, seier nestleiar Bente Sorgenfrey i danske Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) til nyheitsbyrået Ritzau.

(©NPK)