Det viser tal frå statistikkbyrået i landet ABS.

Nedgangen aukar sjansane for at Australia styrer mot den første tekniske resesjonen på 30 år. For dei økonomiske følgjene av koronakrisa kjem til syne for fullt neste kvartal, melder ABC News.

Ein resesjon er rekna som ei svekking av BNP i to etterfølgjande kvartal.

Sjølv før koronakrisa lamma økonomien var den økonomiske veksten i landet svak, påpeikar ABS.

