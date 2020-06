Omstridd republikanar tapte nominasjonsval i Iowa

utenriks

Nominasjonsvalet på tysdag vart vunne av Randy Feenstra, som dermed stiller som kandidat til ein plass i Representanthuset i Iowas 4. kongressdistrikt.

Feenstra er i dag senator på delstatsnivå, og til liks med King er han tilhengjar av president Donald Trump og ein forkjempar for streng innvandringspolitikk og andre konservative kampsaker, men utan at han har Kings bagasje.

71 år gamle King skulle ha sikra seg ein tiande periode i Kongressen, men han har vore uglesett i eige parti sidan han i fjor kom med utsegner til The New York Times som vart tolka som støtte til den rasistiske kvit makt-rørsla. King sjølv har sagt at utsegnene var tekne ut av kontekst.

(©NPK)