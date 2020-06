Over 600 sjukepleiarar er døde av covid-19

utenriks

International Council of Nurses (ICN) er ein paraplyorganisasjon som representerer 20 millionar sjukepleiarar. Dei oppmodar regjeringane i verda til å verne helsa til sjukepleiarane og samle data, sidan opplysningane som finst er mangelfulle.

– Utan dataa kjenner vi ikkje det eigentlege omfanget av covid-19, noko som vil føre til at vi står dårlegare rusta til å takle andre pandemiar i framtida, seier ICNs sjef Howard Catton.

Han påpeikar at smitta helsearbeidarar er ein risiko for andre pasientar. Talet på 230.000 er baserte på data frå eit avgrensa tal land, og ICN anslår at det reelle talet sannsynlegvis er nærare 450.000.

(©NPK)