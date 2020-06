Tegnell: For mange har døydd for tidleg i Sverige

utenriks

– Viss vi skulle møtt på same sjukdom med nøyaktig det vi veit om han i dag, trur eg at vi ville landa på å gjere ein mellomting mellom det Sverige gjorde og det som resten av verda har gjort, seier Tegnell i eit intervju med Ekot på Sveriges Radio.

På spørsmål om kva han meiner med ein mellomting, svarer han:

– Ja, eg trur det finnast forbetringspotensial i det vi har gjort i Sverige, heilt klart. Og det ville vore bra å vite meir nøyaktig kva ein skal stengje for å hindre smittespreiinga betre.

Samtidig stiller han spørsmål ved om det ville vore lurt å stengje ned alt på ein gong, slik fleire andre land har gjort.

– I bakspegelet

Overfor nyheitsbyrået TT seier han at han ikkje tek meir sjølvkritikk i intervjuet med Sveriges Radio enn han har gjort tidlegare.

– Sjølvsagt hadde vi ikkje gjort akkurat det same om vi då visste alt det vi veit i dag. Det hadde vore rart. Men sånn er det alltid når ein ser i bakspeilet, seier han.

Han seier likevel at det ville vore bra å teste fleire, særleg bebuarar på pleiehjem.

Mange har stilt spørsmål om det høge dødstalet i Sverige kjem av strategien til styresmaktene om å ikkje innføre like inngripande tiltak som mange andre land. Tegnell meiner det er vanskeleg å svare på.

– Også land som har hatt total lockdown har hatt mange tilfelle i eldreomsorga.

I verdstoppen

Sverige har til no registrert 4.468 døde blant koronasmitta, medan talet i Noreg er 237. Sverige ligg nesten i verdstoppen målt i talet på koronarelaterte dødsfall per innbyggjarar, med 44 per 100.000.

Landet har følgt ein strategi med for det meste frivillige tiltak, men med klare råd om å halde sosial avstand og god handhygiene. Men landet har ikkje stengt grensene, og barn har fått gå på skulen i heile perioden. Samtidig har dei over 70 år vorte rådd til å verne seg sjølv mot smitte og halde seg mest mogleg heime.

Målet har vore å skape flokkimmunitet, men forskinga hittil tyder på at viruset ikkje smittar slik ekspertar antok i byrjinga. Dermed har ikkje flokkimmuniteten vorte så stor som håpa. Samtidig døyr det framleis nærare 50 koronasmitta personar i Sverige kvar einaste dag.

