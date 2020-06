1,9 millionar nye arbeidsledige i USA

utenriks

Inkludert permitterte er det totalt 42 millionar som har søkt om arbeidsløysetrygd sidan midten av mars månad. Likevel har ein del permisjonar vorte trekte tilbake, og det viser seg òg at enkelte har søkt fleire gonger på grunn av treig saksbehandling.

Det er likevel 249.000 færre som har søkt om arbeidsløysetrygd den siste veka enn i veka før, som kan vere eit teikn på at den store veksten i talet på arbeidsledige er i ferd med å falle av.

Fredag blir rapporten frå amerikanske styresmakter om arbeidsmarknaden i mai sleppt. Den blir venta å vise at åtte millionar arbeidsplassar gjekk tapt i løpet av månaden, og at den totale arbeidsløysa steig frå 14,7 prosent til 19,8. Om dette stemmer, betyr det at nesten 30 millionar menneske har mista jobben sidan virusutbrotet tilspissa seg i mars, og at arbeidsløysa er på det høgaste nivået sitt sidan byrjinga av 1930-talet.

Talet på torsdag blir ikkje påverka av opptøyane i amerikanske byar etter at George Floyd blei drepen, som har tvinga mange bedrifter til å stengje dørene.

