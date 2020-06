Overfylte sjukehus i Armenia

utenriks

Pasjinian har sjølv testa positivt på viruset. Han seier det kan vere så mange som 20.000 smitta i landet som ikkje har symptom.

Så langt er 11.221 registrerte smitta av koronaviruset og 176 er døde.

Helsedepartementet opplyser at ytterlegare 68 pasientar som har testa positivt på viruset, er døde av andre årsaker.

Førre veke åtvara helsestyresmaktene om at intensivplassane snart vil bli reservert for pasientar med best mogleg sjanse for overleving.

– Eg har dårlege nyheiter. Den epidemiologiske situasjonen blir forverra, og sjukehusa kan ikkje på noverande tidspunkt leggje inn alle koronaviruspasientar som treng medisinsk behandling, sa Pasjinian i ei videoutsegn publisert på Facebook-sida hans.

