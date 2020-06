Politiet avbraut George Floyd-protest i Malmö

utenriks

Støttedemonstrasjonen for Black Lives Matter-bevegelsen i USA hadde på førehand fått løyve frå politiet.

Koronarestriksjonane tillèt ikkje folkesamlingar på over 50 personar, og politiet vedtok å gripe inn etter at fleire hundre personar hadde slutta seg til protesten ved Ribersborg. Årsaka er trengsel, stadfesta Malmö-politiet like etter klokka 18.

– Det er veldig mange menneske her, men vi fører ein dialog med arrangørane, seier pressetalspersonen til politiet Ewa-Gun Westford.

– Det er mykje kjensler, men ein har fått seie kva ein ville og uttrykt meininga si, og det er det som er det viktige, legg ho til.

Dagen før braut det ut uro då politiet greip inn mot ein liknande demonstrasjon i Stockholm på grunn av brot på koronareglane.

I ei rekkje land er det arrangert protestar mot rasistisk motivert vald og med krav om rettferd for George Floyd og andre svarte amerikanarar som er drepne av politi eller rasistar i USA.

Faren for koronasmitte gjer at norske styresmakter har sett ned foten for slike protestar også i Oslo, Bergen og Trondheim.

Demonstrasjonane som har prega USA den siste veka, har i hovudsak vore fredelege, men det har også vore mange tilfelle av plyndring og eldspåsetjingar.

(©NPK)