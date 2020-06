Sør-Korea varslar forbod mot å sende flygeblad over grensa til Nord-Korea

utenriks

Dei siste vekene har nordkoreanske avhopparar og andre aktivistar sendt ballongar over grensa med flygeblad som kritiserer Nord-Korea og leiar Kim Jong-uns atomplanar og brot på menneskerettane.

Kims søster, Kim Yo-jong, har i samband med dette omtalt avhopparane som «avskum» som har forrådd heimlandet sitt. Ho seier òg at det er på tide å stille Sør-Korea til ansvar for å tillate slik aktivisme.

Å sende ballongar med beskjedar over grensa til Nord-Korea har i ei årrekkje vore eit kjent verkemiddel for aktivistar. Nord-Korea ser på det som eit angrep på regjeringa deira, og no truar dei med å avslutte den koreanske militæravtalen som vart inngått i 2018 for å dempe spenninga mellom dei to landa.

Sør-Korea har som regel tillate slike ballongar over grensa ved å vise til retten aktivistane har til ytringsfridom.

