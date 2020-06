utenriks

Det kom fram på ein pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Målet er at alle skal kunne teste seg kostnadsfritt ved stadfesta eller mistenkte smittetilfelle.

– Med denne satsinga forsikrar vi oss no om at det er tilstrekkeleg med ressursar for å støtte dei ulike regionane for auka testkapasitet, seier finansminister Per Bolund, ifølgje SVT.

Mellom anna skal éin milliard kroner går til smittesporing.

