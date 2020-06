Tegnell: Demonstrasjonane er upassande og ulovlege

utenriks

– Vi veit at denne typen forsamlingar utgjer ein risiko, så dei er både upassande og ulovlege. Det er ein risiko for at vi får ei auka smittespreiing i etterkant, seier Tegnell.

Tusenvis av demonstrantar samla seg onsdag på Sergels torg i Stockholm sentrum, der dei ropte slagord og heldt opp bilde av George Floyd.

Torsdag kveld er ein liknande demonstrasjon planlagt i Malmö, ein demonstrasjon som er godkjend av det lokale politiet.

– «Fuck you» til smitteverntiltaka

Fleire smittevernsekspertar er kritiske til at slike demonstrasjonar får grønt lys.

– Det er som å seie «fuck you» til alle som jobbar med å få bukt med smittespreiinga, seier Björn Olsen til svenske Aftonbladet.

Han er overlege og professor i infeksjonssjukdommar ved Uppsala universitet og Akademiska sjukhuset.

– Det er viktig å demonstrere, men vi er i ein unik situasjon, og vi snakkar om eit biologisk unntak. Vi er midt i ein pandemi og dette kjem til å få konsekvensar, seier han.

Kva demonstrasjonen vil ha av tyding for vidare smittespreiing, vil først vise seg om nokre veker, ifølgje overlegen.

Raseri i store delar av verda

Det var førre veke at den 46 år gamle afroamerikanaren George Floyd døydde etter ein brutal arrestasjon i Minneapolis i Minnesota. Dødsfallet har ført til raseri og demonstrasjonar i store delar av verda, også i Sverige.

Demonstrasjonen vart arrangert samtidig med at Sverige står midt i koronautbrotet med over 4.500 dødsfall knytte til viruset.

Sosialdemokraten Annika Strandhäll er òg kritisk til korleis fleire av demonstrantane hamna i kamp med politiet.

– Politiet var særs i undertal i forhold til talet på demonstrantar. Dei prøvde å skilje massane på ein profesjonell måte, men vart då møtt med provokasjonar, seier Strandhäll til nyheitsbyrået TT.

