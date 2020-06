To politibetjentar skadde i skyting og knivangrep i New York

utenriks

Det er uklart om hendingane er kopla til demonstrasjonane mot rasisme og politivald, og det er heller ikkje kjent kva som skjedde i forkant.

Skytinga skjedde i eit forretningsstrøk i sentrum av Brooklyn like før midnatt onsdag kveld lokal tid. Ein tredje politibetjent fekk skadar i handa.

Området var natt til torsdag fullt av politifolk og politikøyretøy, og New Yorks borgarmeister Bill de Blasio har drege til sjukehuset for å sjå korleis det går med politibetjentane, ifølgje ein talsperson.

Politifolka vart angripne få timar etter at portforbodet i byen tredde i kraft. Det er innført for å få slutt på opptøyane i kjølvatnet av at afroamerikanske George Floyd døydde etter ein brutal arrestasjon i Minneapolis for halvanna veke sidan.

Dei siste dagane har det vore ei rekkje protestmarsjar i New York, ikkje minst i Brooklyn. Demonstrasjonane enda tidlegare i veka i hærverk og plyndring.

