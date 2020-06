Økonomien til svenskane hardare ramma enn hos danskane

utenriks

Medan Danmark stengde ned store delar av samfunnet, valde Sverige å halde fleire verksemder i gang og satsa på større frivilligheit.

No viser ei ny undersøking frå kreditthandteringstenesta Lowell at kvar tredje svenske opplever at koronautbrotet har hatt negativ effekt på privatøkonomien, medan knapt kvar sjette danske opplever det same. Undersøkinga er gjort i samarbeid med analyseselskapet Demoskop.

Også privatøkonomien hos finlendingane har vorte meir utsett enn hos danskane, sjølv om Finland berre valde å stengje ned i hovudstadsregionen. Også her seier kvar tredje person at krisa har påverka privatøkonomien negativt.

Finlendingar mest urolege

Finlendingane er dessutan meir bekymra for kva koronakrisa vil gjere med privatøkonomien. 55 prosent av finlendingar seier dei er bekymra, medan tilsvarande tal for svenskane og danskane er høvesvis 50 og 39 prosent, ifølgje undersøkinga.

– Vi ser at krisa rammar økonomiane i hushalda på brei front, seier Tove Gerdin i Lowell.

I alle tre landa har hushalda små marginar. Éin av fem svenskar og danskar har mindre enn 2.000 kroner igjen i månaden når alle nødvendige utgifter er betalte. I Finland gjeld dette éin av tre.

– Bufferar kan ta slutt

– Vi må ikkje gløyme at vi kanskje framleis er i byrjinga av ei eventuell økonomisk krise, og at effektane kan komme om nokre månader, seier Gerdin og åtvarar om at dei økonomiske bufferane til folk kan ta slutt.

Blant dei som driv eigne føretak, er det markant fleire svenskar og finlendingar som seier at dei blir negativt påverka av krisa – delen er 56 prosent blant svenskane og 53 prosent blant finlendigane, medan berre 36 prosent av danskane seier det same.

I Sverige er det likevel mindre frykt for å miste jobben enn i nabolanda. I Sverige gjeld dette 34 prosent, medan i Danmark og Finland seier 40 prosent av dei fryktar oppseiing.

(©NPK)