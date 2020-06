Barnier: Lite framgang i forhandlingar med britane

utenriks

– Eg vil takke for gjensidig respekt på begge sider og for veldig god innsats under vanskelege omstende. Men det er plikta mi å seie sanninga, og den er at det ikkje har vore nokon vesentleg framgang, sa Barnier på ein pressekonferanse i Brussel fredag.

Begge sider har òg etter dei førre rundane påpeika at det har vore lite framdrift på viktige område. Det var derfor ikkje venta at det ville vere vesentleg annleis denne gongen.

Fisk og frihandel

Det er særleg fiske og vilkåra for ein framtidig frihandelsavtale som har vore utfordrande, og dette var blant hovudpunkta Barnier trekte fram òg denne gongen òg.

– På fiskefronten har Storbritannia ikkje vist vilje til å sjå på andre ting enn soner og kvotefordeling. Dei vil forhandle årleg om tilgjenge til farvatnet kvarandres, men dette er ikkje mogleg for oss. Det er ikkje praktisk gjennomførbart, seier EUs sjefforhandlar. Han understrekar at EU er ute etter eit stabilt økonomisk partnarskap.

Det var heller ikkje framdrift på det avgjerande punktet om rettferdig konkurranse. Frå Brussel har det heile tida vorte sagt at fritt tilgjenge til den indre marknaden fordrar at ein held seg til dei same reglane. Britane meiner på si side at EU vil ha dei til å føye seg etter dei eksisterande reglane i unionen, noko som er uaktuelt for det utmelde landet.

Tida renn ut

Med endå ein runde utan reelle framsteg på peika Barnier at den allereie knappe tida stadig blir knappare.

– Vi kan ikkje halde på slik i all æve. Utan eit felles resultat, vil Storbritannia forlate den indre marknaden ved årsskiftet. Når vi trekker frå tida som trengst for å ratifisere ein eventuell avtale, betyr det at vi har snautt fem månader på oss.

EU har heile tida halde moglegheita open for ei utviding av overgangsperioden som går ut 31. desember, men britane har avvist dette.

Ansikt til ansikt

Til neste runde har Barnier foreslått for den britiske motparten sin David Frost at det skal konsentrere seg om det mest kompliserte punktet.

– Eg håpar det bil føre til ein ny gov for forhandlingsgruppene. Eg håpar òg at vi kan møtast ansikt til ansikt når vi møtest igjen i slutten av juni. Det vil vere betre og meir effektivt, seier EU-forhandlaren og understrekar at"tida som står att «må brukast så effektivt som mogleg».

Også forhandlingsleiaren til britane sluttar seg til dette.

– Vi er i ferd med å nå grensa for kva som kan bli oppnådd i dette formatet med formelle forhandlingar på avstand. Dersom vi skal kome vidare må vi intensivere og akselerere, og vi jobbar med EU for å finne ut korleis vi best kan gjere det, seier Frost.

(©NPK)