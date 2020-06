Bartilbod i Belgia: Ta éin, betal for to

utenriks

Serveringsstadene i landet har vore stengde i to og ein halv månad på grunn av koronapandemien, men 8. juni kan øltørste belgiarar igjen oppsøkje stambarar, nabolagspubar og andre som serverer det mest kjende nytelsesmiddelet i landet.

I samband med dette ber ein bransjeorganisasjon om ekstra økonomisk draghjelp etter lang tid utan inntekter. Derfor snur dei opp ned på happy hour-konseptet og oppmodar folk til å kjøpe éin drink, men betale for to.

– No som barane kan byrje å opne igjen, er det på tide å gjengjelde ei teneste, heiter det i kampanjen, som har som mål å redde serveringsstader frå konkurs.

– Eg trur ikkje belgiarar vil vere glade om kafeane dei elskar, forsvinn. Dette er eit mellombels tiltak for å unngå eit skred av konkursar. Så snart ting er tilbake til normalen, kan kundane glede seg over at «happy hour» kjem tilbake, seier Diane Delen, som leier bransjeforeininga som står bak kampanjen.

