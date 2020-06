Reformkrav i USA etter at opptøyane har avteke

utenriks

Ein politimann vart onsdag sikta for drap på den 46 år gamle afroamerikanaren George Floyd.

I etterkant av hendinga har det vore store demonstrasjonar mot politivald over heile USA. I fleire tilfelle har demonstrasjonane enda i plyndring og kraftige samanstøytar.

Det umiddelbare sinnet har likevel vorte noko dempa som følgje av siktingane mot politimennene som var involverte i hendinga, men òg fordi at fleire politistyrkar har valt ei mindre konfronterande linje i møte med demonstrantar.

– Personleg tenkjer eg at ein ikkje kan gjere opprør kvar dag i nesten ei veke, seier 26 år gamle Costa Smith, som har demonstrert i byen Atlanta, til nyheitsbyrået AP.

Fleire krav

Krava som demonstrantane stiller etter dødsfallet til Floyd, er mellom anna at politifolk blir stilte til ansvar for handlingane sine, skriv New York Times.

– Det demonstrantane vil ha, er eit land der dårlege politifolk mistar jobben i staden for å bli skjerma. Dei vil ha eit land der dårlege politifolk som bankar opp demonstrantar, ikkje får vern av fagforeiningane sine, men mistar jobben, skriv avisa.

Dei trekker fram reformkrav som mellom anna går ut med meir openheit og etterrettelighet, meir avgrensing av maktbruk og demilitarisering av politiet.

I tillegg forhandlar mektige fagforeiningar fram kontraktar som skjermar polititilsette frå etterforsking og som gjer det vanskeleg å seie opp. Dette er praksis amerikanske byar ikkje er plikta til å etterfølgje, fastslår New York Times.

Held demonstrasjonane fram

Demonstranten Nate Saint, som har demonstrert i Atlanta, seier at protestane har vorte mindre valdelege på grunn av framferda til politiet.

– Politifolk har innsett at når dei er meir passive, blir dei òg meir mottakelege og lyttar meir. Demonstrantane reagerer då mindre, seier han til AP.

Miguel Fernandes frå New York seier at det står att mange fleire kveldar med protestar, fordi demonstrantane ikkje har fått det som dei vil.

I New York, der befolkninga har hatt portforbod i nesten tre månader som følgje av koronapandemien, har folk med glede gått ut for å ta del i demonstrasjonane. Fleire politifolk har vorte med demonstrantane, noko som har vorte teke vel imot.

– Det er fantastisk å vere i live. Det som no går føre seg, er historie, seier demonstranten Kenyata Taylor.

Minnestunder for Floyd

George Floyd mista livet under arrestasjonen måndag førre veka då ein politimann sette kneet mot nakken hans, sjølv om han fleire gonger sa at han ikkje fekk puste. Politimannen er sikta for «second degree murder», som på norsk svarer til forsettleg drap.

Det vart torsdag halden ein minneseremoni for George Floyd i Minneapolis, der det vart fremja krav om endringar i politiet og rettsvesenet.

Opptøyar

24 år gamle Hilliard Jones, som har demonstrert i nesten ei veke, seier at valden som har utbreidd seg i samband med demonstrasjonane, har utspring i hundreår med urettferd.

– Viss du har vorte undertrykt som vi har vorte i så lang tid, så kjem det til slutt til å eksplodere, seier han.

Sjølv om valden har minka dei siste dagane, har det vore hendingar som har vekt sinne. To politifolk har mellom anna vorte suspendert i Buffalo i New York etter at ein 75 år gammal mann vart dytta og slo hovudet i bakken.

Fordømmer rasisme og politivald

Noregs utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fastslår overfor NTB at Noreg fordømmer all form for rasisme og politivald.

– Situasjonen i USA er urovekkjande. Den set søkelyset på bruk av vald i politiet og på behovet for å kjempe mot alle formar for rasisme. Dette er utfordringar USA må ta på det største alvoret, seier ho.

Søreide seier òg ho er bekymra over handteringa av demonstrasjonane dei siste dagane.

– Forsamlingsfridom, ytringsfridom og pressefridom er grunnleggjande rettar i eit demokrati. Desse må sikrast, i tråd med USAs sterke institusjonar og tradisjonar.

