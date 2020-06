Sju funne drepne i hus i Alabama – motiv ukjent

utenriks

Politiet i Morgan fylke stadfestar at sju personar er drepne. Dei skriv på Twitter at åstaden er sikra og at det ikkje er nokon fare for publikum. Politiet vart varsla om hendinga like før midnatt torsdag kveld lokal tid.

Alle dei døde er vaksne menn og kvinner. Skytinga skjedde i eit hus som stod delvis i brann då politiet kom til staden, og brannen vart sløkt etter kort tid.

Det er starta drapsetterforsking, og politiet opplyste fredag morgon at dei kjem til å halde til fleire timar på åstaden.

– Det er ein forferdeleg åstad, og det trengst noko tid for å gjennomgå det, seier etterforskar Mike Swafford ved kontoret til sheriffen i Morgan fylke.

Han seier òg at politiet ikkje har nokon mistenkt, og at motivet for ugjerninga er ukjent.

Ifølgje Swafford har politiet rykt ut til huset fleire gonger tidlegare, truleg så seint som førre veke i samband med ei anna hending.

(©NPK)