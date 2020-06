Svensk økonomien hardare ramma enn dansk

utenriks

Medan Danmark stengde ned store delar av samfunnet, valde Sverige å halde fleire verksemder i gang, og satsa på større frivillig innsats.

No viser ei ny undersøking frå kreditthandteringstenesta Lowell at kvar tredje svenske opplever at koronautbrotet har hatt negativ effekt på privatøkonomien, medan knapt kvar sjette danske opplever det same. Undersøkinga er gjord i samarbeid med analyseselskapet Demoskop.

Også privatøkonomien til finnane har vorte meir utsett enn danskanes, sjølv om Finland berre valde å stengje ned i hovudstadsregionen. Også her seier kvar tredje person at krisa har påverka privatøkonomien negativt.

