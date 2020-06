USA: Flyaksjar tek av etter nyheiter om gjenopning

utenriks

American Airlines var først ute og seier dei har ein aggressiv strategi for å ta opp att tilbodet til dei reisande etter kvart som USAs delstatar opnar opp igjen. I juli planlegg selskapet drift av 55 prosent av innanriksrutene dei hadde i same månad i fjor.

Det er eit solid hopp frå april og mai, då kapasiteten var 20 prosent samanlikna med fjoråret. Marknaden reagerte med å sende aksjen opp 41 prosent. Det er ein rekordstor auke på éin dag, men aksjen ligg framleis 42 prosent lågare enn ved årsskiftet.

Konkurrenten United er meir beskjeden i sommarprogrammet sitt og sikta mot ein kapasitet på 30 prosent av det dei hadde for eit år sidan. I juni låg dei på 13 prosent. United slapp nyheita etter at børsen stengde, men allereie før det hadde aksjekursen stige med 16 prosent.

Begge selskapa opnar ruter til Florida, fjellstatane i vest og andre feriemål, eit teikn på at dei fritidsreisande kjem tilbake raskare enn forretningsreisande. Enkelte dagar i april var det færre enn 100.000 passasjerar på USAs flyplassar, medan talet no er rundt 300.000 per dag. Det er framleis 90 prosent færre enn for eit år sidan.

