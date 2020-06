Spania: koronaviruset stort sett under kontroll

utenriks

Den største utfordringa no er å sikre at landet ikkje får fleire koronatilfelle ved importert smitte, at folk med koronasmitte reiser inn i landet, påpeikar krisekoordinatoren til helsedepartementet Fernando Simon.

Spania, som har vorte hardt ramma av koronapandemien, planlegg å opne for innreise for turistar frå 1. juli.

Smittetoppen vart nådd i april, og på det meste døydde så mange som 900 personar med covid-19-smitte kvar dag. Til saman har om lag 240.000 fått påvist koronasmitte og litt over 27.000 er døde.

(©NPK)