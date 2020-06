Svenskar risikerer tysk karantene

utenriks

Den tyske regjeringa tilrår karantene for statsborgarar frå EU-land med mange nye koronainfeksjonar. Grensa er sett på over 50 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste sju dagane.

På nettsida til tyske folkehelsestyresmakter, Robert Koch Institut, er det berre eitt EU-land som lyser raudt på kartet – Sverige.

Det er opp til dei enkelte delstatane om dei vil følgje tilrådinga og bestemme korleis karantena for EU-borgarar skal gjennomførast.

I dag blir det tilrådd 14 dagars karantene berre for personar frå tredjeland.

