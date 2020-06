Tusenvis demonstrerer mot rasisme i London

utenriks

Folkemassane på Parliament Square knelte i stille før dei ropte namnet til George Floyd.

Den svarte amerikanaren vart drepen i ein brutal arrestasjon i Minneapolis i mai, ei hending som utløyste store demonstrasjonar mot rasisme i USA og ei rekkje land i verda.

Demonstrantane har i mange tilfelle ignorert råd frå styresmakter og politi om å unngå å samlast på grunn av smittefaren. I England er det ikkje lov for fleire enn seks personar å samlast i grupper – føresett at dei held ein avstand på 2 meter frå kvarandre.

«Rasismepandemi»

Det var ikkje mogleg i demonstrasjonen på laurdag i London, men mange av dei frammøtte hadde dekt til nedre del av ansiktet.

– Rasisme er ein pandemi, stod det på eitt av bannera.

Demonstrasjonar til støtte for Black Lives Matter-bevegelsen blir arrangerte laurdag òg i nordengelske Manchester, Cardiff i Wales og i ei rekkje andre byar i Storbritannia.

Søndag er det planlagt ein protest utanfor USAs ambassade i London.

Plikta til politiet

Lite tyder på at politiet vil gripe inn for å stanse fredelege Black Lives Matter-protestar, sjølv om demonstrantane bryt smittevernseglane.

Engelske polititoppar har framheva at dei har ei plikt til å leggje til rette for demonstrasjonar, og at dei berre vil ty til makt dersom dei trur dei er nøydde til det for å slå ned på uro, skriv BBC.

Over 40.000 menneske har døydd med covid-19 i Storbritannia, der over 280.000 har fått påvist koronasmitte. Berre USA har fleire dødsfall.

