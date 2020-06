Brasil sluttar å offentleggjere koronatal

utenriks

Avgjerda vart teken laurdag etter at ekspertar i lang tid har retta kraftig kritikk mot koronastatistikken i landet. Dei har meint at han er svært mangelfull og i enkelte tilfelle manipulerte, og at det kanskje aldri vil bli mogleg å forstå kor hardt ramma Brasil er av pandemien.

Dei siste offisielle tala frå Brasil viser at det er registrert over 34.000 dødsfall knytte til koronaviruset, og dessutan 615.000 smittetilfelle. Berre USA har registrert fleire smittetilfelle – nærare 2 millionar – og berre USA og Storbritannia har registrert fleire dødsfall.

