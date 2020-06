Europeisk kulturliv på knea etter koronakrisa

utenriks

Over heile Europa er forlag, museum og teater sterkt prega av koronakrisa.

På fire månader har italienske forleggjarar tapt over 134 millionar euro, over 1,4 milliardar kroner, og ni av ti planlagde bokutgjevingar er innstilte. I Frankrike har 72 prosent av forlaga planar om nedskjeringar, viser tal frå Syndicat National dei l'Édition.

I London kjem teatra til å halde stengt ut juni.

Kan tape 70 prosent

Mange europeiske museum opnar igjen i juni og juli, men med strenge reglar for sosial avstand. I Frankrike og Spania er det påbode med munnbind. Enkelte museum, som det kjende Prado-museet i Madrid, har òg temperaturkontroll av besøkande.

Laurdag slo Prado opp portane igjen etter månader med nedstenging. Trass i gjenopninga forventar Spanias museumsjuvel eit inntektsbortfall i år på opptil 70 prosent. Utanlandske museumsgjester står for 60 prosent av billettinntektene.

– I år kjem inntektene til å bli veldig låge, konstaterer kommunikasjonssjef Carlos Chaguaceda. I fjor drog museet inn over 22 millionar euro i billettinntekter.

– Må vere ei ledestjerne

Samtidig er dei tilsette ved museet lukkelege over igjen å kunne ønskje besøkande velkomne.

– Vi må løyse den økonomiske situasjonen, men det viktigaste for oss no er å behalde kontakten med samfunnet og fokusere på kulturen. Vi kjem til å finne løysingar, for vi er eit symbol for Spania og vår felles kulturarv. Vi må vere ei ledestjerne for folk no, seier Chaguaceda.

Så langt har museet ikkje fått noka økonomisk hjelp frå spanske styresmakter.

Kulturlivet i Europa er tett forbunde med turismen. I Hellas opnar no Akropolis og 200 andre arkeologiske plassar opp for besøkande etter den lengste nedstengninga sidan andre verdskrigen. 15. juni opnar òg dei fleste musea i Hellas.

– Ei påminning

– Det er viktig for å forsørgje ei heil kjede av menneske, seier pressesjef for det greske kulturdepartementet Panagiotis Panagopoulos.

Han forventar at turismen så smått vil kome i gang igjen og håpar at salet i museumsbutikkane skal kunne kompensere for ein del av inntektsbortfallet dei siste månadane.

– Denne helsekrisa har vore ein prøvelse, men monumenta våre og arkeologiske severdigheter har stått der i tusenvis av år og er ei oppløftande påminning om uthaldet til menneska, seier Panagopoulos.

(©NPK)