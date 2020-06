– Prins Andrew innkalla til avhøyr i Epstein-saka

utenriks

FBI har sendt førespurnaden til prins Andrew via den britiske regjeringa, melder NBC News.

Talsmann Nicholas Biase ved kontoret til påtalemakta for New Yorks Southern District vil ikkje kommentere saka. Men statsadvokat Geoffrey Berman i New York uttalte seg i mars om ønsket om å få stille spørsmål til prins Andrew i Epstein-etterforskinga. Då sa Berman at han ville vurdere å setje i verk juridiske skritt mot prinsen.

– Trass i prins Andrews svært opne tilbod via ei pressemelding om å samarbeide, har han no fullstendig stengt døra for frivillig samarbeid, sa Berman.

Føderale etterforskarar i USA har i fleire månader ønskte å snakke med prinsen.

Prins Andrew, som er dronning Elizabeths tredje barn og andre son, kunngjorde i fjor at han trekker seg frå alle kongelege plikter etter at han i eit intervju med BBC forsvarte vennskapen sin med Epstein.

60 år gamle Andrew har nekta for at han hadde eit seksuelt forhold til Virginia Giuffre, ei amerikansk kvinne som har stått fram og hevda at Epstein betalte henne for å ha sex med prins Andrew då ho var 17 år.

Epstein vart funnen død i ei fengselscelle i New York i august. Han hadde fleire mektige og berømte venner i USA og Storbritannia, og var sikta for menneskehandel og overgrep mot fleire unge jenter og kvinner. Han nekta for skuldingane, men risikerte 45 års fengsel om han vart funnen skuldig.

(©NPK)