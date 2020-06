Austerrike forbyr flybillettar på billigsal

utenriks

Superbillige flybillettar undergrev klimapolitikk og levelege lønnsstandardar, påpeikar Leonore Gewessler, klimaminister i den blågrøne koalisjonsregjeringa i Austerrike.

Måndag kunngjorde ho at det vil bli sett ein minstepris på 40 euro for ein flybillett. I tillegg kjem ei flyavgift på 30 euro for flydistansar som er kortare enn 350 kilometer.

Det vil òg bli forbod mot flyreiser som varer inntil tre timar dersom det finst togsamband på den same strekninga som tek kortare tid.

– Vi blir eit føregangsland med dette, sa Gewessler, som representerer Dei grøne.

(©NPK)