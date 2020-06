Byrådet i Minneapolis vil avvikle politiet

utenriks

Avgjerda kjem i kjølvatnet av dødsfallet til George Floyd (46) som har utløyst demonstrasjonar og uro nasjonalt og internasjonalt.

– Vi gjekk inn for å avvikle politiet slik vi kjenner det i byen Minneapolis og å byggje det opp att, stadfesta presidenten i rådet Lisa Bender til CNN søndag, og understreka at det nye politiet skal vere bygd opp etter ein modell som «faktisk sørgjer for å halde samfunnet vårt trygt».

Ni medlemmer av byrådet gjekk inn for å leggje ned dagens politiavdeling, noko som var nok til at det ikkje kunne leggjast ned veto mot forslaget.

Byrådsmedlem Alondra Cano skriv på Twitter at fleirtalet er samde om at dagens politieining ikkje kan reformerast og «at vi må avslutte det noverande politisystemet».

Minneapolis' ordførar Jacob Frey var ikkje begeistra for utviklinga.

– Eg støttar ikkje full avskaffing av politiet, uttalte Frey på ein demonstrasjon, der han raskt vart beden om å forlate staden av sinte deltakarar som ropte «gå heim Jacob, gå heim!» etter han.

Frey utdjupa ifølgje Reuters seinare på TV at han er for «ein massiv strukturell reform for å gå gjennom eit strukturelt rasistisk system», men han er «ikkje for å avskaffe heile politiavdelinga».

Bender seier til CNN at det absolutt ikkje er noko alternativ å ikkje ha noko politi i det heile.

Sidan afroamerikanske Floyd døydde etter arrestasjonen i Minneapolis er framgangsmåten til politiet ikkje berre då, men også generelt vorte trekt fram som mogleg «systemisk rasisme» og «systemisk diskriminerande praksis». Det er påpeika at Floyd-saka er ei av fleire der politiet i byen blir skulda for diskriminerande praksis.

(©NPK)