Chauvin i retten etter den dødelege politivalden mot George Floyd

Måndag møter den no sparka politimannen i retten i Minneapolis, byen der han for to veker sidan pressa kneet sitt mot nakken til afroamerikanske Floyd i 8 minutt og 46 sekund slik at 46-åringen til slutt døydde.

To obduksjonsrapportar, ein privat, den andre offentleg, har fastslått at det var den brutale arrestasjonen og mellom anna presset mot nakken som drap Floyd. Ein tredje obduksjonsrapport, frå politiet, viser i staden til at 46-åringen hadde underliggjande helseproblem, mellom anna hjarteproblem, og oppgir dette som dødsårsak.

Politiet i Minneapolis har ved 18 tilfelle fått klager på Chauvin, fleire av dei på grunn av nedsettande språkbruk, ifølgje CNN, som ikkje har greidd å finne dokumentasjon på det konkrete innhaldet i klagene.

Berre to av klagene enda med disiplinærstraff, og i begge tilfella fekk han ei skriftleg åtvaring.

Dei tre andre som deltok i arrestasjonen av Floyd, er òg arresterte. Dei er sikta for medverknad til drap. Til liks med Chauvin har dei fått sparken. Ein av dei, Tou Thao, fekk seks klager mot seg medan han jobba for politiet. Dei to andre har ikkje fått nokon, ifølgje databasen til politiet.

CNN har òg funne ut at Floyd og Chauvin tidlegare jobba på same nattklubb.

