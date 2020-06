Over 16.000 drivne på flukt i Libya dei siste dagane

utenriks

Valdssyklusen fortset i Libya, og FN er bekymra for skaden han påfører sivilbefolkninga, skriv FN-operasjonen i landet (UNSMIL) i ei fråsegn.

UNSMIL refererer òg til meldingar om funn av mange lik på sjukehuset i byen Tarhuna og beskriv det som «sterkt urovekkjande». I tillegg har det komme mange rapportar om plyndring og øydelegging av privat eigedom både i Tarhuna og byen Al-Assabaa, ifølgje FN-kontoret, som ber regjeringa sette i verk ei rask og upartisk gransking.

I nokre tilfelle ser det ut som om hærverket er hemnangrep som kan føre til at Libyas sosiale struktur blir endå skjørare, meiner FN.

Begge byane ligg sør for hovudstaden Tripoli, i området som regjeringsstyrkane har teke dei siste dagane. Inntil nyleg var dei kontrollerte av styrkar knytt til eksgeneralen Khalifa Haftar, som har kjerneområda sine aust i landet.

For over eitt år sidan innleidde Haftar ein offensiv for å jage regjeringa bort frå hovudstaden Tripoli. Hundrevis er drepne, og rundt 200.000 drivne på flukt. No er Haftar drivne på defensiven, og i helga bad han om ei våpenkvile, noko regjeringa i Tripoli avviste.

(©NPK)