Prognose antydar fall på over 8 prosent i Italias økonomi

Italia, som har den tredje største økonomien i eurosona, ligg dermed an til den verste resesjonen sidan andre verdskrigen. Store delar av det italienske samfunnslivet var stengt i meir enn to månader for å prøve å dempe herjingane til koronaviruset.

Det italienske statistikkbyrået Istat reknar likevel med eit oppsving neste år på 4,6 prosent. Men dei åtvarar om at anslaga er usikre.

Andre har måla eit endå mørkare bilde av Italias økonomi. Sentralbanken har anslått eit fall i bruttonasjonalproduktet på mellom 9,2 og 13,1 prosent, medan EU-kommisjonen reknar med eit fall på 9,5 prosent.

Den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs er endå meir pessimistisk, og reknar med ein nedgang på 14 prosent.

