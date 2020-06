Tropisk storm treffer land i Louisiana

utenriks

Vêrsystemet fører med seg farlege vindar i stor radius, heilt nord i Florida er det rapportert skadar frå stormen, inkludert ein sidetornado som har rive opp tre med røtene og gjord skade på straumlinjer.

Stormen kom inn over land mellom utløpet av elva Mississippi og lokalsamfunnet Grand Isle, som vart evakuert i forkant. Den einaste vegen over til Grand Isle står søndag under vatn.

Også bebuarar i flaumutsette område er oppmoda til å evakuere søndag.

Den vedvarande vindstyrken er på 22 meter per sekund og er ikkje venta å auke til styrken til orkan. Vêrmeldingstenestene ventar likevel at stormen vil ramme eit svært stort område denne gongen, så breitt som 290 kilometer.

Minst 30 personar er døde etter at Cristobal saman med stormen Amanda passerte i Mellom-Amerika og Mexico førre veke.

Spesielt El Salvador vart hardt ramma av regnvêr, og flaum og jordskred medførte 27 dødsfall.

