Carrie Lam: Hongkong toler ikkje meir kaos

Den vekevise pressebrifinga til Hongkongs politiske leiar, Carrie Lam, samanfall tysdag med eittårsdagen for starten på dei politiske protestane i fjor og kom få dagar etter at mange tusen menneske braut forbodet mot ei minnemarkering for Tiananmen-massakren.

Lam sa ifølgje Reuters i talen sin tysdag at den kinesiskstyrte byen ikkje har råd til å tolerere meir av kaoset som har rådd det siste året.

Eit lovforslag som opna for å utlevere borgarar til rettsforfølging i Fastlands-Kina, utløyste masseprotestar i Hongkong 9. juni 2019. Sjølv då lovforslaget offisielt vart trekt tilbake 23. oktober, heldt protestane fram.

Dei siste vekene har ny uro blussa opp, etter at Kina vedtok ei ny sikkerheitslov for Hongkong og deretter avslo søknaden om den årlege minnemarkeringa for Tiananmen-massakren.

Demokratiforkjemparar har oppmoda folk til å protestere tysdag for å markere årsdagen for opprørsrørsla.

Bortsett frå at dei kontroversielle lovforslaget frå i fjor vart trekt tilbake, er ingen av krava frå demonstrantane innfridde, inkludert ei uavhengig gransking av valdsbruken til politiet og Lams avgang.

