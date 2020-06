Den omstridde presidenten i Burundi er død

utenriks

Pierre Nkurunziza har styrt Burundi sidan 2005. Då han stilte til val for ein tredje periode i 2015, utløyste det ei valdsbølgje som kravde 1.200 menneskeliv og dreiv 400.000 på flukt frå Burundi.

I 2018 kunngjorde Nkurunziza at han ikkje akta å stille til val for ein ny periode, og 20. mai i år vart den handplukka etterfølgjaren til presidenten, den tidlegare generalen Evariste Ndayishimiye, vald til president i det vesle sentralafrikanske landet.

Nasjonalforsamlinga utnemnde likevel Nkurunziza til «øvste rådgivar», og det var venta at han ville få stor innverknad på den nye presidenten.

Burundi har dei siste åra vore herja av politisk vald og menneskerettsbrot, og i månadene fram mot valet kom det nesten dagleg rapportar om bortføringar, tortur, drap og trakassering av opposisjonelle og pressa.

Regjeringa i Burundi kasta nyleg ut den stadlege representanten for Verdshelseorganisasjonen (WHO) og kasta òg ut FNs menneskerettsekspertar etter at dei la fram ein rapport som dokumenterte over 300 utanrettslege avrettingar i landet.

I 2017 konkluderte FNs granskingskommisjon for Burundi med at det var grunn til å tru at det vart gjort lovbrot mot menneskja i Burundi, og året etter la kommisjonen fram ein ny rapport som retta skuldingar mot presidenten.

(©NPK)