Første fly til Kypros sidan mars

utenriks

– Etter to og ein halv månad er sambanda på øya til 19 andre land tilbake. Kypriotiske flyplassar opnar med optimisme når den første flyginga kjem til Larnaka frå Israel, sa transportminister Yiannis Karousos tysdag.

Ifølgje operatøren på Larnaka-flyplassen Hermes skulle fem fly komme frå utlandet tysdag, og like mange dra frå øya. Aegean stod for den første avgangen med ei flyging til Aten i morgontimane.

Eit fly frå Israir Airlines kom til Kypros frå Tel Aviv på formiddagen. Karousos var sjølv til stades for å ønskje dei første utanlandske turistane velkommen på Larnaka-flyplassen, den største på øya. Paphos-flyplassen vest på øya opnar 21. juni.

På denne tida av året pleier øya å vere full av europeiske turistar som vil nyte strendene med badevatnet som er kåra til Europas beste av EU.

Turisme er svært viktig for Kypros, som no lanserer seg som eit relativt trygt reisemål medan koronaviruset framleis pregar verda. Smitteraten på øya er under 1 og dødelegsheitraten er svært låg. Styresmaktene har registrert 970 smittetilfelle og 18 koronarelaterte dødsfall. Rundt 12 prosent av Kypros' innbyggjarar er testa for koronavirus.

(©NPK)