utenriks

Først i midten av 2022 blir den økonomiske aktiviteten venta å ha teke seg opp igjen til nivået før koronakrisa.

Betringa vil truleg byrje i tredje kvartal i år, trur den franske sentralbanken. Oppgangen i 2021 kan bli på heile 7 prosent.

Likevel blir det anteke at arbeidsløysa i ein periode neste år vil liggje over 11,5. Og i inneverande kvartal i år trur banken at den økonomiske nedgangen kan bli på heile 15 prosent.

(©NPK)