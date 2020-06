Hongkong er den dyraste byen i verda å bu i for utlendingar

utenriks

Lista frå konsulentselskapet Mercer er basert på kor mykje eit hushald må betale for 200 utgiftspostar, inkludert bustad, transport, mat, klede, hushaldsartiklar og underhaldning.

Hongkong har spesielt høge bustadprisar, og hamnar derfor øvst, medan Ashgabat seglar opp på lista over 209 byar på grunn av ekstrem inflasjon. Det har gjort det svært dyrt å importere varer og råvarer.

Tokyo er på tredjeplass, medan Sveits har tre byar på topp ti-lista: Zürich på fjerdeplass, og Bern og Genève på åttande- og niandeplass.

Singapore er nummer fem, og New York er nummer seks.

Med dei kinesiske byen Shanghai og Beijing som nummer sju og ti på lista, har Asia no seks av dei ti dyraste byane i verda.

Den dyraste byen i Afrika, Tsjads hovudstad Ndjamena, ligg elles rett over San Francisco på lista. Begge dei to ligg føre Lagos i Nigeria, som i år har gått forbi London.

Hensikta med oversikta er å informere internasjonale selskap om kostnadene i ulike land, slik at dei veit kva dei tilsette i utlandet skal betalast i kompensasjon når dei er stasjonerte utanlands. Levekostnadene for utstasjonerte utlendingar er ikkje nødvendigvis dei same som for lokalbefolkninga.

(©NPK)