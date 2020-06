Moskva lettar på restriksjonar trass tusen daglege smittetilfelle i Russland

utenriks

Den russiske hovudstaden har vore nedstengt sidan 30. mars, men tysdag opna styresmaktene opp byen igjen. Det skjedde sjølv om Verdshelseorganisasjonen (WHO) åtvara mot at pandemien forverrar seg globalt, og samtidig med at Russland registrerte 8.595 nye smittetilfelle og det totale dødstalet passerte 6.000 personar.

Med over 485.000 smittetilfelle totalt per tysdag er Russland landet med det tredje høgaste talet på stadfesta tilfelle, bak USA og Brasil.

Ifølgje styresmaktene er det høge talet eit resultat av omfattande testing. Over 13 millionar personar er så langt testa og det blir òg vist til den låge dødsraten som argument for å opne opp samfunnet igjen.

Kritikarar meiner likevel at styresmaktene underrapporterer dødsfall og at det er politiske årsaker til at det blir opp så opna raskt igjen. Mellom anna blir det vist til at president Vladimir Putin vedtok å endre datoen for ein stor militærparade på Den raude plass til 24. juni, og at ei avstemming om endringar i grunnlova er sett til 1. juli.

Globalt har over 404.000 koronasmitta personar døydd i pandemien, og over 7 millionar personar er smitta.

(©NPK)