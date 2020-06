Nord-Korea bryt kommunikasjonen med Sør-Korea

utenriks

Det har ulma mellom dei to nabolanda i lengre tid, og tysdag kom meldinga frå Nord-Korea om at leiinga i landet ville kutte direkte kommunikasjonslinjer til Sør-Korea klokka 12.

Sør-Korea stadfestar at naboane ikkje lenger svarer på oppringingar på dei direkte linjene allereie før klokka 12.

Dei siste vekene har nordkoreanske avhopparar og andre aktivistar sendt ballongar over grensa med flygeblad som kritiserer Nord-Korea og leier Kim Jong-uns atomplanar og brot på menneskerettar.

Slike ballongar er ikkje noko nytt og har tradisjonelt vorte sett på som ein del av ytringsfridommen i Sør-Korea. Mengda sendt nordover skal likevel ha vore enorm i det siste, ifølgje Nord-Korea, med rundt 500.000 flygeblad som kritiserer Kim Jong-un for å true med atomvåpen.

Trua med å droppe avtale

Førre veke trua styresmaktene i nord med å bryte kontakten viss ikkje sørkoreanske styresmakter sørgde for å sette ein stoppar for aktiviteten, og Sør-Korea varsla forbod mot å sende flygeblad over grensa til Nord-Korea.

Kims søster, Kim Yo-jong, trua med å avslutte ein avspenningsavtale og omtalte avhopparane som «avskum» som har forrådd heimlandet sitt.

Beskjeden tysdag morgon var at nordkoreanarane vil kutte av og stengje telefonlinjene heilt mellom styresmaktene i nord og sør. Dei har vorte halde oppe via eit felleskontor for landa. I tillegg vil alle andre kommunikasjonskanalar brytast frå klokka 12 tysdag, ifølgje KCNA.

Kan vere påskot

Forholdet mellom landa har vore anstrengt lenge, trass tre møter mellom Nord-Koreas leiar Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in i 2018. At forholdet mellom Sør-koreas allierte USA og Nord-Korea har vorte dårlegare, hjelper heller ikkje.

Nokre ekspertar kommenterer no at Nord-Korea medvite ønskjer å skape spenningar mellom landa for å styrkje nasjonalt samhald i nord eller for å auke kjensla av provokasjon i møte med vedvarande sanksjonar mot landet.

