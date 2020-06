Politi: Mann som køyrde inn i demonstrantar i Virginia er KKK-leiar

utenriks

36-åringen er sikta for overfall og vald, for å ha skadd menneske med overlegg, og dessutan hærverk, opplyste politiet i fylket Henrico måndag.

Det var søndag kveld at 36-åringen køyrde inn i ei gruppe demonstrantar som hadde sperra ei gate nær Richmond. Der protesterte dei mot George Floyds dødsfall. Ein person i folkemengda vart påkøyrd, men ikkje alvorleg skadd, melder Reuters.

Politiadvokat Shannon Taylor seier at 36-åringen er ein lokal leiar for KKK og tilhengjar av konføderasjonsideologien. Påtalemakta skal no vurdere om 36-åringen òg skal siktast for hatkriminalitet, opplyser Taylor.

(©NPK)